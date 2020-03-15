Korona alarmı: Umreden dönen 10 bin kişi karantinada

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara'da ve Konya'da toplam 10 bin 330 kişilik 5 yurdun, umreden dönen vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, yurtlarda karantina sürecinin başladığı belirtildi. Bu arada umreden dönüşler sürüyor. Uçakta sağlık taraması yapılan yolcular daha sonra karantinaya alınıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Geçtiğimiz dönemlerde de yurtlarımızın olağanüstü durumlarda ev sahipliği yaptığı da gözlemlemiştik. Corona virüs ciddi bir salgın. Dün gece umreden dönen vatandaşlarıma dair ihtiyaç doğru, bu doğrultuda da Ankara'da bazı yurtlarımızı tahsis ettik.Yurtlarımızda temel ihtiyaçlar hazır halde bulunuyor. Yaklaşık 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda misafir"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denildi.



Ankara'daki 3 yurdun kapasitesinin 5 bin 392, Konya'da bulunan 2 yurdun kapasitesinin ise 4 bin 938 olduğu belirtildi.

ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

SAĞLIK BAKANI KOCA: AYRI ODALARA YERLEŞTİRİLDİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınma süreciyle ilgili açıklama yaptı. Koca, "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın umreden dönen vatandaşların 5 yurtta karantinaya alındığına dair haberi paylaşarak, açıklama yaptı. Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir" ifadelerini kullandı.

UMREDEN DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Umre amacıyla bulundukları Suudi Arabistan'dan dönenlerin taşındığı uçakların Esenboğa Havalimanı'na inişi devam ediyor. Uçaktaki yolculara koronavirüse karşı sağlık taraması yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsleriyle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara götürüldü. Yolculuk sırasında bu kişilerin maske taktıkları görüldü. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan yolcuların hastanelerde tedaviye alınması için havaalanı girişinde çok sayıda ambulans bekletildi. Umre yolcular, özel olarak hazırlanan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

YURTLAR BOŞALTILDI VE DEZENFEKTE EDİLDİ

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, "Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. Hem belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım” dedi. Memleketine döneceğini söyleyen Tufanoğlu, geceyi arkadaşında geçireceğini daha sonra ise Ankara otogarından memleketine gideceğini belirtti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN 14 GÜN UYARISI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım" dedi.