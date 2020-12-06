Korona aşısını bulan Uğur Şahin dünyanın en zengin 50 ismi arasına girdi

ABD'li Pfizer şirketiyle koronavirüs açısını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su ve hissedarı Prof. Uğur Şahin'in kişisel serveti 5.1 milyar dolara ulaştı.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK UĞUR ŞAHİN

Bloomberg'in en zengin 500 kişisi arasına girdi. Şahin, listedeki tek Türk olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER

Forbes Türkiye dergisinin, Mart 2020’de yayımladığı listeye göre ise Türkiye’nin en zengin ismi, 4,7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker.