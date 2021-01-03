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  3. 03 Ocak 2021 17:21

Korona cenazelerini yıkamak için para isteyen imama soruşturma

Aydın Sağlık Müdürlüğü'nce devlet hastanesi gasilhanesinde görevli bir imama, koronavirüs cenazelerini yıkamak için para istediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Korona cenazelerini yıkamak için para isteyen imama soruşturma
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Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

"BU CENAZE VİRÜSLÜ"
Yapılan inceme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan imam Lütfullah G.'nin 'Bu cenaze virüslü' diyerek, ailelerden yıkamak için 650-1000 TL arasında para istediği belirlendi. Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor" dedi.

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