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  3. 30 Kasım 2020 15:40

Korona testi pozitif çıkan yaşlı kadın maaşını çekerken yakalandı

Zonguldak’ta, koronavirüs testi pozitif çıkan 62 yaşındaki Zülfiye B., maaşını çekmek için gittiği bankada HES kodu uygulaması sayesinde yakalandı.

Korona testi pozitif çıkan yaşlı kadın maaşını çekerken yakalandı
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Kozlu ilçesinde yaşayan Zülfiye B., maaşını çekmek için kent merkezinde bulunan bankaya gitti. Banka şubesine girişte HES sorgulaması yapılan Zülfiye B.'nin, Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle polis ekipleri bankaya geldi. Gözlem altına alınan Zülfiye B. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede gelen ekipler, kadını ambulansla yurda götürdü. Zülfiye B.'nin 14 gün yurtta kalacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

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