Koronanın kol gezdiği Konya'da eğlence mekanına baskın

Çok yüksek riskler iller arasında olan Konya'da koronavirüs kısıtlamalarına rağmen açık olan eğlence mekanına polis baskın yaptı. 25 kişiye toplam 157 bin 500 lira ceza kesildi. İş yeri sorumlusu ise gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti. Eğlence mekanına baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişinin alkol eşliğinde müzikli eğlence yaptığını belirledi. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı. Baskında iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı, daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çok riskli illerden Konya'da yine aynı manzara!Güncel DHA