Koronavirüs alarmını dikkate almadılar! Skandal görüntüler

Konya şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.

Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali

BURSA'DA DA SOSYAL MESAFE İHMALİ



Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise müzikler eşliğinde eğlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SOSYAL MESAFE UYARISI



İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN YASAK



Öte yandan Gaziantep Valiliği koronavirüs salgını sebebiyle asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

