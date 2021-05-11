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Koronavirüs aşı kartınız Hayat Eve Sığar uygulamasında

İki doz aşı olanlara e-Nabız üzerinden 'aşı kartı' imkanı sunan Sağlık Bakanlığı, aynı imkanı Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden de vermeye başladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri pandemi dolayısıyla seyahatlerde kullanılması için 'aşı pasaportu' uygulaması üzerinde çalışırken, Türkiye'den konuyla ilgili yeni bir hamle geldi.

E-NABIZ ÜZERİNDEN VERİLİYORDU

Sağlık Bakanlığı daha önce hayata geçirdiği uygulamada, iki doz aş olmuş kişilere e-Nabız üzerinden 'koronavirüs aşı kartı' oluşturma imkanı vermişti ve bu kartın 'aşı pasaportu' olarak kullanılabileceğini belirtmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ UYGULAMA

'Aşı pasaportu' uygulamasıyla ilgili çalışmalar sürerken, Sağlık Bakanlığı'ndan da yeni bir hamle geldi. Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre 'aşı kartı' artık Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden de alınacak. Bu kapsamda iki doz aşı olan kişiler uygulamaya girerek aşı kimlik kartı oluşturabilecek.

 

Milliyet

Etiketler hes hayat eve sığar
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