Koronavirüs aşısı için müjdeli haber! İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Pfizer ve Biontech'in ortak ürettiği aşının dağıtımına 10 Aralık'tan kısa bir süre sonra başlanabileceğini duyurdu.

Azar, "Aşıyı, FDA onayından sonraki 24 saat içinde 64bölgeye birden dağıtabileceğimize inanıyoruz. O zaman, ürün gelir gelmez uygulamaya başlayabilmeyi umuyoruz." dedi.

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ilk aşıyı bulanlar olarak dünya manşetlerini süslemişti.