Koronavirüs aşısı olan doktor fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Korona virüs aşısı olan Genel Cerrahi Uzmanı Aytekin Coşkun’un Twitter hesabından paylaştığı mesaj dikkat çekti. Aşının yan etkisi merak konusu olurken, Genel Cerrahi Uzmanı Aytekin Çoşkun, 20 Ocak’ta Twitter hesabından, “Aşımızı olduk. Basın mensuplarından bir kişi bile yoktu. Büyük haksızlık. Neyse. Rabbim Şafi ismi ile şifa versin İnşallah” diye mesaj yazdı.

AŞI OLDU HASTANEYE KALDIRILDI

Çin’den getirilen CoronaVac aşısı ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanırken, Doktor Aytekin Coşkun da sağlık çalışanı olarak korona virüs aşısını yaptırdı.

Aşı yaptırdıktan sonra dayanılmaz ağrılar yaşadığını kaydeden Coşkun, sebebi bulunamayan ağrılar nedeniyle hastaneye yatışının yapıldığını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Coşkun, "Kıymetli dostlarım, 21/01/2021 tarihinde korona aşısını oldum. O tarihten beri bilinmeyen teşhis edilemeyen dayanılmaz ağrılarım oluyor. An itibari ile Bezmi Alem Üniversitesine yatışım yapıldı. Dua bekliyorum… Rabbimin acil şifasına ihtiyacımız var" diye yazdı.