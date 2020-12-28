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  3. 28 Aralık 2020 20:25

Koronavirüs aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep

Almanya’da pazar günü uygulanmaya başlayan BioNTech aşısını olan Zeynep Hemşire, koronavirüs aşısı olan ilk Türk unvanını aldı.

Koronavirüs aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep
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Almanya, dünden itibaren yaşlıları, yaşlı bakım uzmanlarını ve yoğun bakım çalışanlarını aşılamaya başladı. Dün, Hessen Eyaleti'ndeki ilk aşıyı Türk hemşire Zeynep Kallmayer oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Zeynep hemşire aşı sonrası yaptığı açıklamada “Ben Anadolu'nun tam ortasında bir ahırda doğdum, doğuştan bağışıklığım var” diye gülümseyen Zeynep yine de tabii ki aşı olmak gerektiğini söyledi.

Zeynep Hemşire, “Bu aşı en güzel Noel hediyesi oldu” dedi.

'İLK AŞILANAN TÜRK UNVANINI ALDI'
50 yaşında olan Frankfurt Üniversite Kliniği'nin yoğun bakım servisinde çalışan Zeynep hemşire , aynı zamanda dünyada ilk aşılanan Türk unvanını da aldı.

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