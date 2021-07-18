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Koronavirüs aşısında 1 haftada 5,5 milyon doz aşıldı

Koronavirüs aşısında 1 haftada 5,5 milyon doz aşıldı

Koronavirüs ile mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

 

Etiketler Türkiye Koronavirüs aşısı Koronavirüs
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