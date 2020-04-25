Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı ? Son noktayı koydu...

Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu1 saat önce

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik, yüzeylere bulaşan virüsün sayısında azalma olduğunu belirtti. Virüsün giysi ve ayakkabıdan bulaştığına dair bir kanıt olmadığını söyleyen Çelik, "Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına hiç bir sebep yok" dedi.

"VİRÜS YÜZEYLERE BULAŞTIKÇA HASTALIK YAPICI ÖZELLİĞİNİ KAYBEDER"

"Virüsün çelik yüzeylerde, ahşap yüzeylerde 5 güne kadar yaşayabildiği öngörülüyor" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Burada önemli olan şudur, virüs bulaşıcı ve hastalık yapıcı bir etkiye sahip midir? Öyle değildir, bu virüs yüzeylere bulaştıkça bunun miktarı azalır. Hastalık yapıcı mikrobun miktarı azalmış olur. Eğer 100 tane mikrop insanda hastalık oluşturacaksa bu 5 günlük süre içerisinde bu giderek azalır 5'e 2'ye, 1'e düşer belki. Siz onu saptayabilirsiniz çok moleküler yöntemler ile ancak, bu hastalık oluşturmaz. Dolayısıyla yiyeceklerden içeceklerden tabi ki normal temizliğimizi her zaman yapacağız. Ancak öbür türlü takıntılı bir şekle getirmenin bir anlamı yok, oradan bulaşmaz. Giysilerden bulaştığına dair bir kanıt yok, ayakkabılardan bulaştığına dair bir kanıt yok. Virüsün burada bulunması ayrı bir şey bulaşıp hastalık yapması ayrı bir şeydir. İnsanlarımızın bu konuda tedirgin olmasına hiç bir sebep yok" dedi.

Bilim Kurulu üyesi ''ümit verici'' dedi ve tarih verdi !