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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00’de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

 

 

 

Etiketler bilim kurulu toplantısı koronavirüs bilim kurulu sağlık bakanlığı fahrettin koca
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