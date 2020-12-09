Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 201 bin 219 test yapıldı, 33 bin 198 kişiye COVID-19 teşhisi kondu.
Son 24 saatte 211 hasta vefat etti, 5 bin 245 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 441 bin 515'e yükseldi.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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