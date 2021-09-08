Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'da

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de gerçekleştirilecek toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE MU VARYANTI GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Mu" adı verilen ve aşılara daha dayanıklı olduğu belirlenen koronavirüs varyantı Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81.08 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 81.08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 62.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 38 MİLYON 978 BİN 541 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 50 milyon 324 bin 541 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 38 milyon 978 bin 541 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 122 bin 835 kişiye aşı yapıldı.