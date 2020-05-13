Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrasında ise saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE'DE COVID-19 SALGININDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475'e ve can kaybı 3 bin 894'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta yaşamını yitirdi, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakımdaki hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske+sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.