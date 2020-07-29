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  3. 29 Temmuz 2020 09:34

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplanıyor. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.

Toplantının ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak.

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