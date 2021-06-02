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  3. Gözler saat 18.00'de! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık edecek.

Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak.

Haziran ayında gelmesi beklenen aşılarla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacak.

Toplantının ardından Bakan Koca saat 18.00'de açıklamalarda bulunacak.

TÜRKİYE AŞI TABLOSU 02 Haziran 2021, Çarşamba 10:25

TÜRKİYE AŞI TABLOSU
02 Haziran 2021, Çarşamba 10:25 

1 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu
1 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

 

 

 

Etiketler sağlık bakanlığı koronavirüs bilim kurulu fahrettin koca açıklama
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