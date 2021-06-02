Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık edecek.
Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak.
Haziran ayında gelmesi beklenen aşılarla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacak.
Toplantının ardından Bakan Koca saat 18.00'de açıklamalarda bulunacak.
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