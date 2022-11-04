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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam." ifadelerini kullandı.

Etiketler korona bilim kurulu
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