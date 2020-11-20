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  3. 20 Kasım 2020 09:42

Koronavirüs cenazeleri için yeni önlem

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Darıca Kaymakamı tarafından yeni kararlar alındı. Karara göre, cenaze namazları cami yerine mezarlıkta kılınacak.

Koronavirüs cenazeleri için yeni önlem
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında toplanırken, korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için yeni kararlar alındı. 

Yeni karara göre, Darıca'da vefat eden vatandaşların cenaze namazlarının camilerde kılınmamasına, Nenehatun Mahallesi Mezarlıklar Müdürlüğü mezarlığında kılınmasına, kılınacak olan tüm cenaze namazları için İlçe Müftülüğü tarafından yeterince imam-hatip görevlendirilmesinin yapılmasına karar verildi.

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