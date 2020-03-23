Koronavirüs fırsatçılarına baskın !

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip corona virüsü salgınını (Covid-19) fırsata çevirmeye çalışan kişi ve şirketlere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Sancaktepe’de bir atölyeye baskın düzenlendi. Yapılan baskında 25 bin adet maske ele geçirildi.

Maskelerin eldiven kullanılmadan sağlıksız koşullarda üretildiği belirlendi. Polis ekiplerince 1 kişiye işlem yapıldı.

TONLARCA SAHTE DETERJANA POLİS EL KOYDU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Guvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 30 tonu aşkın sahte deterjan ve dezenfektan ürününü ele geçirdi.

İnsan sağlığına düşman kişilerin hijyen dışı ortamda izinsiz bir şekilde ürettikleri ürünler satışa hazır hale getirildi ve tıra yüklendi. İşte bu sırada Güvenlik Şube ekipleri baskın yaptı.

Sancaktepe’de akşam saatlerinde yapılan operasyonda marka ürünleri taklit eden sahtekarlardan birisi suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.