Koronavirüs haritasında korkutan artış: O kent alarm veriyor

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımıza giren Hayat Eve Sığar uygulamasında, koronavirüs haritasında korkutan bir tablo ortaya çıktı.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın hizmete sunduğu Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan haritaya göre Sivas’ta virüs bulaşma riski arttı.

KIRMIZI RENKTE ARTIŞ VAR!

Hayat Eve Sığar uygulamasında 2021 Ocak ayında Sivas’ın birçok bölgesinde “az risk” anlamına gelen yeşil halka ve “orta risk” anlamına gelen sarı halka bulunurken Ağustos ayında “yüksek risk” anlamına gelen kırmızı halkaların yoğunluğu arttı.

GURBETÇİLERİN GELİŞİ VAKA SAYISINI ETKİLEDİ

Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte en yoğun günlerini yaşayan Sivas’ta Sağlık Bakanlığı’nca son açıklanan verilere göre günlük ortalama 230 koronavirüs vakası görülüyor.