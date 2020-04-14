Koronavirüs hastalarını gören muhabir yaşadıklarını anlattı !

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'deki etkilerini görmek için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giren DHA muhabiri İbrahim Maşe koronavirüs hastalarının durumunu görüntüledi. Maşe içeride yaşadıklarını CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'e anlattı.

Cerrahpaşa'da yatan Kovid-19 hastalarını görüntülemek için içeri giren İbrahim Maşe, "O koridordan geçtikten sonra servis ya da acil serviste bambaşka bir dünya var. Rahatsızlığından dolayı zaman zaman inleyenler ya da nefes zorluğu çektiği için hırıltılar çıkaran insanların seslerini maalesef net bir şekilde duyuyorsunuz. Bir korku psikolojisi var. İnsanlar hiç bilmedikleri bir virüsü hastanenin ilk acil servisinde tanıyorlar ya da onu yenebilecekler mi, yenemeyecekler mi onun korkusu var."

HASTANEYE GİRERKEN NASIL HAZIRLANDI? NE GİBİ UYARILAR ALDI?

"Girmemem yönünde belli direktifler vardı. Ancak gazetecilik refleksinin getirdiği bir şey olarak girdim. Girmeden önce bir profesörün odasına aldılar, izole bir alana ve tulum, maske, bone giydik. Aslında tulum üstüne tulum giydik, hem yüzü tamamen kapatacak şekilde 4 maske taktık, onun üstüne sağlık çalışanlarının kullandığı siperlik takıldı. İzole olduğumu onayladıktan sonra girme şansım oldu. Kıyafetleri çıkardıktan sonra tıbbi atık bölümünde çıkarıp attık."

"Belli bir süre kaldım o kıyafetlerin içerisinde. Kıyafetlerin psikolojisi, orada olmanın psikolojisi ve kıyafetlerin verdiği stresin verdiği terleme hissi. Sağlık çalışanları 24 saat maruz kalıyor buna. Ben sadece 15-20 dakikada sırılsıklam oldum. Gerçekten çok garip bir psikoloji, ben girerken o kadar olacağını düşünmedim ama girdikten sonra dedim ki "İbrahim kesinlikle hasta olmamalısın." kendi kendime." sözleriyle hastanedeki durumu dile getirdi ve ekledi, "Canı sıkıldığı için dışarı çıkan insanlar o ortamı görse pencereden kafalarını çıkarmazlar."