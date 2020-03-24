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  3. 24 Mart 2020 17:09

Koronavirüs hastası sanılan kişi alkollü çıktı

Samsun’da hastaneden kaçan vatandaş koronavirüs şüphesiyle polisi alarma geçirirken zanlı alkollü çıktı.

Koronavirüs hastası sanılan kişi alkollü çıktı
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Samsun Gazi Devlet Hastanesinde kendisine verilen serumu kolundan çıkararak kayıplara karışan 56 yaşındaki Ahmet Atilla Sırıklı, kovalamacının sonunda yakalandı. İlk olarak virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaşa karşı polisler eldiven maske takarak önlem aldı. Süleymaniye Caddesi üzerinde 112 acil servis ekipleri gelene kadar bekletilen vatandaşın yapılan muayene sonucunda alkollü olduğu ortaya çıktı.

Tedaviyi kabul etmeyen vatandaş daha sonra serbest bırakıldı.

İHA

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şüphe , alkol , koronavirüs
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