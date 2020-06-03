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  3. 03 Haziran 2020 15:07

Koronavirüs hastasının doğum günü partisine polis baskını

Hakkari'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin doğum günü partisine polis baskın yaptı. Partiye katılanlara ve iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Koronavirüs hastasının doğum günü partisine polis baskını
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "30.05.2020 günü İl Sağlık Müdürlüğünce, Covid-19 testi pozitif çıkan bir şahsın izolasyon kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine; Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlatmış. Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın il merkezinde bulunan bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediği öğrenilmiştir. Bahse konu adrese yapılan baskında doğum günü partisi düzenleyen 4 şahsa "Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak"tan 392 TL, iş yeri sahibine "İşletme Kapatma Yasağına Uymamak"tan 3.150 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. 

DHA

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