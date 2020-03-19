Koronavirüs havada, kartonda, plastikte yaşayabiliyor

Amerikan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre COVID-19, bakır yüzeylerde dört saate, plastik ve çelikte iki-üç güne, karton üzerinde de 24 saate kadar yaşıyor. Ayrıca insan hapşırdığında aerosol gibi havaya yayılan damlacıklar da üç saate kadar havada kalabiliyor. Bu da hastalığın niye bu kadar bulaşıcı olduğuna işaret ediyor. ABD’de yapılan kapsamlı araştırma, Ulusal Sağlık Enstitüleri, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, UCLA ile Princeton Üniversitesi uzmanları tarafından yürütüldü. Uzmanlar, enfekte olmuş bir kişiden aldıkları COVID-19 virüsünü gündelik hayatta kullanılan çeşitli yüzeylere aktararak dayanma süresini ölçtü.

BAŞLICA ÖNLEMLER

Araştırmacılar, bu çalışma sonucunda genel olarak COVID-19 virüsünden korunmak için yapılan uyarıları teyit etti. Buna göre hastalığın bulaştığı kişilerle temas edilmemeli. Göz, burun ve ağza dokunulmamalı. Yeni tip koronavirüs teşhisi konmuşsa evde kalınmalı. Öksürürken mendille ağız kapatılmalı. Daha sonra bu mendil çöpe atılmalı. Sıkça dokunulan yüzeyler ev temizliğinde kullanılan malzemelerle temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.

DSÖ'DEN 'İBUPROFEN' UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine parasetamol kullanmasını önerdi. DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine parasetamolü tercih edebileceğini belirtti. Bununla beraber Lindmeier, parasetamol kullanımında ise kesinlikle önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizdi ve doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğunu söyledi. Grip, soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıklara karşı kullanılan ibrufen etken maddeli ilaç, Nurofen ve Advil gibi iltihap sökücü ilaç markaları adı altında satılıyor. Bu arada Nurofen’in İngiliz üreticisi Reckitt Benckiser’in sözcüsü, “İbuprofen’in reçetesiz kullanımı ile COVID-19’un ağır seyretmesi arasında kanıtlanmış herhangi bir bilimsel kanıt olduğuna inanmıyoruz” dedi. Sözcü, DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yakın işbirliğini sürdürdüklerini ve gelişmeler konusunda bilgi vereceklerini de kaydetti.