Koronavirüs karantinasından ilk görüntüler geldi

İran ve Afganistan'da hızla yayılan koronavirüs vakalarının göçmenler vasıtasıyla Türkiye'ye sıçramasından korkulurken, Erzurum'da bulunan ve karantina altına alınan bazı hastanelerden ilk görüntüler geldi.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından birçok ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) komşu ülkelerde de can almaya devam ediyor. Ülkemize sıçramaması için önlemler üst seviyeye çıkartılırken Erzurum'da karantinaya alınan bazı hastanelerden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Görüntülerde özel kıyafetli görevlilerin hastaları servislere naklettiği görülüyor.