Koronavirüs kaynaklı olmayan ölümlerde dikkat çeken artış!

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayıları ülkenin birçok kentinde hızla tırmanırken Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen ise kentteki son durumu anlattı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Dr. Mehmet Antmen, Mersin’de de özellikle kamu ve üniversite hastanelerinin neredeyse tamamen dolduğunu belirterek, “Hastanelerin servislerinde ve yoğun bakımlarında yer yok. Hastalar acil servislerde ve gözlem odalarında bekliyor. Hastanede yatması gereken hastalar yer boşalırsa ve kendilerine sıra gelirse Covid-19 servisine alınıyor. Bazen yer olmadığı için Covid-19 servisinde yatması gereken hastalar evlerine gönderilirken yoğun bakımda yatması gerekenler ise normal serviste yatırılıyor” dedi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI EN AZ 70 BİN

“Mersin’de günlük bin 500 civarında vaka oluyor. Mersin’de bin 500 vaka demek Türkiye'de günlük en az 70 bin ile 75 bin arasında vaka demektir” diyen Antmen, “Pandeminin başından beri Mersin’de 200’e yakın doktor ve toplamda da bin civarında sağlıkçı koronavirüse yakalandı. Şu an çok ciddi bir sağlık krizi yaşanıyor. Hastanelerin bazı servisleri kapatıldığı ve Covid-19 hastalarına ayrıldığı için koronavirüs hastaları dışındaki hastalara bakmak da zorlaştı. Bu nedenle son aylarda Covid-19 kaynaklı olmayan ölümler de arttı” ifadelerini kullandı.

ACİL SERVİSLERE BAŞVURMA ORANI DÜŞTÜ

Birçok servisin Covid-19 servisine çevrilmesi nedeniyle kalp krizi geçiren veya böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olan hastaların hastanelerde yer bulamadığını, tedavilerinin aksağını ve bu nedenle de buna benzer vakalarda da ölüm oranlarının arttığını belirten Antmen sözlerini şöyle tamamladı:

“Koronavirüsten önce acil servislere giden hasta sayısı ülkemizde yıllık 120 milyon civarındaydı. Bir yılda 120 milyon insan acil servislere başvuruyordu ama Türkiye nüfusu ise 82 milyon. Yani bu çok büyük bir rakam. Covid-19’la beraber hastaneye gitme, acil servislere başvurma oranı çok düştü. Kalbi ağrıyan, nefes alamayan, böbrek yetmezliği olan hastalar krize girdiği halde ya hastaneye gitmiyor ya da çok geç gidiyor. İnsanlar, ‘hastanede koronavirüs bulaşır’ ve hastanelerde yer bulamam korkusu yaşıyor. Bu nedenle de Covid-19 dışındaki ölümler artıyor.”