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  3. 07 Nisan 2020 08:51

Koronavirüs nedeniyle 1 polis hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle 1 polis hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100 canlı yayınına katıldı. Güvenlik güçlerinden de koronavirüse yakalanan personellerin olduğunu ancak bunu çok gündeme getirmek istemediklerini belirten Bakan Soylu, 1 polisin ise salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Emniyet teşkilatındaki koronavirüs vakalarıyla ilgili Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı;

"Emniyet güçlerinde hastalığa yakalananlar var ama sürekli son dakika olarak gündeme getirmek istemiyoruz. Bu konuyla ilgili bir sayı gündeme getirdik. Bunlar yüksek sayılar değil. Polis teşkilatımızda bir kaybımız var. Ne geri gönderme merkezlerimizde ne de geçici barınma merkezlerimizde tek bir vaka yok"

POMEM SINAV SONÇLARI

POMEM sınav sonuçlarının 15 güne kadar açıklanacağını ifade eden Soylu, "30 yaş sınırının 32’ye çıkması mümkün değil. Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda" dedi.


 

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