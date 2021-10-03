Koronavirüs rehberi güncellendi: Karantina süresi değişti!

Sağlık Bakanlığı, okullarda temaslı takibi rehberini güncelleyerek uygulanacak karantina süresini 4 gün olarak belirledi.

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Buna göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün uygulanacak. 5'nci günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda izolasyon sonlandırılacak.

Haber Global'den Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre PCR yapılmadığı durumda ise 10'ncu günde maske ve mesafe kuralına uyarak karantinaları sonlandırılarak okula devam edecekler.

NEGATİF VE AŞILI TEMASLIYA KARANTİNA YOK

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül'de 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde de değişikliğe gitmişti. Buna göre tam aşılı temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak; 5'inci gün PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.



BAKAN ÖZER'DEN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, testi pozitif çıkan öğrencilerle ilgili olarak 1 hafta sonra testin negatif çıkması durumunda 14 gün karantina sürecini beklemeden tekrar sınıfa dönebileceği sinyalini vermişti.