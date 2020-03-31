Koronavirüs salgınında İstanbul'da ürküten cenaze görüntüsü !

Koronavirüs salgını dünyaya yayılırken Türkiye'de de vaka sayıları hızla artıyor. Türkiye'de vaka sayısının 10 bini geçmesi ve ölü sayısının 168'e yükselmesi sonrası bugün İstanbul'dan çarpıcı fotoğraf kareleri geldi. Fotoğraflarda 4 cenaze aracının arka arkaya dizildiği görülüyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya genelinde 39 bini aşkın insanın ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye'de de etkisini hissettirmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yeni vakalar ve hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler verse de, hastaların şehirlere göre dağılımı açıklanmıyor. Ancak bugün İstanbul'da çekilen fotoğraflar durumun ciddiyeti gözler önüne serdi.

4 CENAZE ARACI ARKA ARKAYA DİZİLDİ

Söz konusu fotoğraflarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlara Eyüpsultan'daki bir morgdan cenazeler yüklenirken görülüyor. 4 aracın arka arkaya dizildiği karelerde görevlilerin maskelerin yanı sıra koruyucu kıyafetler giydikleri dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Koronavirüs salgını dünya genelinde 803.313 kişide görüldü. 39.070 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybederken, 172.435 kişi de bu virüsü yenerek tedavisini tamamladı. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Ülkemizde toplam vaka sayısı 10.827 olurken, ölü sayısı 168'e yükseldi. 162 de kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.