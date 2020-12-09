Koronavirüs son 24 saatte 217 can aldı! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapılırken 31 bin 712 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde 6 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu; toplam hasta sayısı böylece 558 bin 517 oldu. Son 24 saatte 217 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 5 bin 901 ağır hasta tespit edildi.

POZİTİF VAKA SAYISI 1.5 MİLYONUN ÜZERİNDE

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif vaka sayısının 1.5 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı. Koca, toplam vaka sayısının yarından (10 Aralık Çarşamba) itibaren tabloda açıklanacağını duyurdu.

Türkiye’de toplam hasta ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart : 1 vaka

11 Mart : 1 vaka

12 Mart : 5 vaka

13 Mart : 5 vaka

14 Mart : 6 vaka

15 Mart : 18 vaka

16 Mart : 47 vaka

17 Mart : 98 vaka, 1 ölü

18 Mart : 191 vaka, 2 ölü

19 Mart : 359 vaka, 4 ölü

20 Mart : 670 vaka, 9 ölü

21 Mart : 947 vaka, 21 ölü

22 Mart : 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart : 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart : 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölü

27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölü

28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölü

29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölü

30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölü

31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölü

1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölü

2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölü

3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölü

4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölü

5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölü

6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölü

7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölü

8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölü

9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölü

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü

27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü

28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü

29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü

30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü

1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü

2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü

3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü

4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü

5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü

6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü

7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü

8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü

9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü

10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü

11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü

12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü

13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü

14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü

15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü

16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü

17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü

18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü

19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü

20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü

21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü

22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü

23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü

24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü

25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü

26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölü

27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölü

28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölü

29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölü

30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölü

31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölü

1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölü

2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölü

3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölü

4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölü

5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölü

6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölü

7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölü

8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölü

9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölü

10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölü

11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölü

12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölü

13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölü

14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölü

15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölü

16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölü

17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölü

18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölü

19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölü

20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölü

21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölü

22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölü

23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölü

24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölü

25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölü

26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölü

27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölü

28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölü

29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölü

30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölü

1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölü

2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölü

3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölü

4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölü

5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölü

6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölü

7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölü

8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölü

10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölü

11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölü

12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölü

13 Temmuz: 214 bin 1 vaka, 5 bin 382 ölü

14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölü

15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölü

16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölü

17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölü

19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölü

20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölü

21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölü

22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölü

23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölü

24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölü

25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölü

26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölü

27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölü

28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölü

29 Temmuz: 228 bin 924 hasta, 5 bin 659 ölü

30 Temmuz: 229 bin 891 hasta, 5 bin 674 ölü

31 Temmuz: 230 bin 873 hasta, 5 bin 691 ölü

1 Ağustos: 231 bin 869 hasta, 5 bin 710 ölü

2 Ağustos: 232 bin 856 hasta, 5 bin 728 ölü

3 Ağustos: 233 bin 851 hasta, 5 bin 747 ölü

4 Ağustos: 234 bin 934 hasta, 5 bin 765 ölü

5 Ağustos: 236 bin 112 hasta, 5 bin 784 ölü

6 Ağustos: 237 bin 265 hasta, 5 bin 778 ölü

7 Ağustos: 238 bin 450 hasta, 5 bin 813 ölü

8 Ağustos: 239 bin 622 hasta, 5 bin 829 ölü

9 Ağustos: 240 bin 804 hasta, 5 bin 844 ölü

10 Ağustos:241 bin 997 hasta, 5 bin 858 ölü

11 Ağustos:244 bin 392 hasta, 5 bin 891 ölü

12 Ağustos:244 bin 392 hasta, 5 bin 891 ölü

13 Ağustos:245 bin 635 hasta, 5 bin 912 ölü

14 Ağustos:246 bin 861 hasta, 5 bin 934 ölü

15 Ağustos:248 bin 117 hasta, 5 bin 955 ölü

16 Ağustos:249 bin 309 hasta, 5 bin 974 ölü

17 Ağustos:250 bin 542 hasta, 5 bin 996 ölü

18 Ağustos:251 bin 805 hasta, 6 bin 16 ölü

19 Ağustos:253 bin 108 hasta, 6 bin 39 ölü

20 Ağustos:254 bin 520 hasta, 6 bin 58 ölü

21 Ağustos:255 bin 723 hasta, 6 bin 80 ölü

22 Ağustos:257 bin 32 hasta, 6 bin 102 ölü

23 Ağustos:258 bin 249 hasta, 6 bin 121 ölü

24 Ağustos:259 bin 692 hasta, 6 bin 139 ölü

25 Ağustos:261 bin 194 hasta, 6 bin 163 ölü

26 Ağustos:262 bin 507 hasta, 6 bin 183 ölü

27 Ağustos:263 bin 998 hasta, 6 bin 209 ölü

28 Ağustos:265 bin 515 hasta, 6 bin 245 ölü

29 Ağustos:267 bin 64 hasta, 6 bin 284 ölü

30 Ağsutos:268 bin 546 hasta, 6 bin 326 ölü

31 Ağustos:270 bin 133 hasta, 6 bin 370 ölü

1 Eylül: 271 bin 705 hasta, 6 bin 417 ölü

2 Eylül: 273 bin 301 hasta, 6 bin 462 ölü

3 Eylül: 274 bin 943 hasta, 6 bin 511 ölü

4 Eylül: 276 bin 555 hasta, 6 bin 564 ölü

5 Eylül: 278 bin 228 hasta, 6 bin 620 ölü

6 Eylül: 279 bin 806 hasta, 6 bin 673 ölü

7 Eylül: 281 bin 509 hasta, 6 bin 730 ölü

8 Eylül: 283 bin 270 hasta, 6 bin 782 ölü

9 Eylül: 284 bin 943 hasta, 6 bin 837 ölü

10 Eylül: 286 bin 455 hasta, 6 bin 895 ölü

11 Eylül: 288 bin 126 hasta, 6 bin 951 ölü

12 Eylül: 289 bin 635 hasta, 6 bin 999 ölü

13 Eylül: 291 bin 162 hasta, 7 bin 56 ölü

14 Eylül: 292 bin 878 hasta, 7 bin 119 ölü

15 Eylül: 294 bin 620 hasta, 7 bin 186 ölü

16 Eylül: 296 bin 391 hasta, 7 bin 249 ölü

17 Eylül: 298 bin 039 hasta, 7 bin 315 ölü

18 Eylül: 299 bin 810 hasta, 7 bin 377 ölü

19 Eylül: 301 bin 348 hasta, 7 bin 455 ölü

20 Eylül:302 bin 867 hasta, 5 bin 506 ölü

21 Eylül: 304 bin 610 hasta, 7 bin 574 ölü

22 Eylül: 306 bin 302 hasta, 7 bin 639 ölü

23 Eylül: 308 bin 69 hasta, 7 bin 711 ölü

24 Eylül: 309 bin 790 hasta, 7 bin 785 ölü

25 Eylül: 311 bin 455 hasta, 7 bin 858 ölü

26 Eylül: 312 bin 966 hasta, 7 bin 929 ölü

27 Eylül: 314 bin 433 hasta, 7 bin 997 ölü

28 Eylül: 315 bin 845 hasta, 8 bin 62 ölü

29 Eylül: 317 bin 272 hasta, 8 bin 130 ölü

30 Eylül: 318 bin 663 hasta, 8 bin 195 ölü

1 Ekim: 320 bin 70 hasta, 8 bin 262 ölü

2 Ekim: 321 bin 512 hasta, 8 bin 325 ölü

3 Ekim: 323 bin 14 hasta, 8 bin 384 ölü

4 Ekim: 324 bin 443 hasta, 8 bin 441

5 Ekim: 326 bin 46 hasta, 8 bin 498 ölü

6 Ekim: 327 bin 557 hasta, 8 bin 553 ölü

7 Ekim: 329 bin 138 hasta, 8 bin 609 ölü

8 Ekim: 330 bin 753 hasta, 8 bin 667 ölü

9 Ekim: 332 bin 382 hasta, 8 bin 722 ölü

10 Ekim: 334 bin 31 hasta, 8 bin 778 ölü

11 Ekim: 335 bin 533 hasta, 8 bin 837 ölü

12 Ekim: 337 bin 147 hasta, 8 bin 895 ölü

13 Ekim: 338 bin 779 hasta, 8 bin 957 ölü

14 Ekim: 340 bin 450 hasta, 9 bin 14 ölü

15 Ekim: 342 bin 143 hasta, 9 bin 80 ölü

16 Ekim: 343 bin 955 hasta, 9 bin 153 ölü

17 Ekim: 345 bin 678 hasta, 9 bin 224 ölü

18 Ekim: 347 bin 493 hasta, 9 bin 926 ölü

19 Ekim: 349 bin 519 hasta, 9 bin 371 ölü

20 Ekim: 351 bin 413 hasta, 9 bin 445 ölü

21 Ekim: 353 bin 426 hasta, 9 bin 513 ölü

22 Ekim: 355 bin 528 hasta, 9 bin 584 ölü

23 Ekim: 357 bin 693 hasta, 9 bin 658 ölü

24 Ekim: 359 bin 784 hasta, 9 bin 727 ölü

25 Ekim: 361 bin 801 hasta, 9 bin 799 ölü

26 Ekim: 363 bin 999 hasta, 9 bin 874 ölü

27 Ekim: 366 bin 208 hasta, 9 bin 950 ölü

28 Ekim: 368 bin 513 hasta, 10 bin 27 ölü

29 Ekim: 370 bin 832 hasta, 10 bin 99 ölü

30 Ekim: 373 bin 154 hasta, 10 bin 177 ölü

31 Ekim: 375 bin 367 hasta, 10 bin 252 ölü

1 Kasım: 377 bin 473 hasta, 10 bin 326 ölü

2 Kasım: 379 bin 775 hasta, 10 bin 402 ölü

3 Kasım: 382 bin 118 hasta, 10 bin 481 ölü

4 Kasım: 384 bin 509 hasta, 10 bin 558 ölü

5 Kasım: 386 bin 820 hasta, 10 bin 639 ölü

6 Kasım: 389 bin 256 hasta, 10 bin 722 ölü

7 Kasım: 391 bin 739 hasta, 10 bin 803 ölü

8 Kasım: 395 bin 255 hasta, 10 bin 887 ölü

9 Kasım: 396 bin 831 hasta, 10 bin 972 ölü

10 Kasım: 399 bin 360 hasta, 11 bin 59 ölü

11 Kasım: 402 bin 53 hasta, 11 bin 145 ölü

12 Kasım: 404 bin 894 hasta, 11 bin 233 ölü

13 Kasım: 407 bin 939 hasta, 11 bin 326 ölü

14 Kasım: 411 bin 55 hasta, 11 bin 418 ölü

15 Kasım: 414 bin 278 hasta, 11 bin 507 ölü

16 Kasım: 417 bin 594 hasta, 11 bin 601 ölü

17 Kasım: 421 bin 413 hasta, 11 bin 704 ölü

18 Kasım: 425 bin 628 hasta, 11 bin 820 ölü

19 Kasım: 430 bin 170 hasta, 11 bin 943 ölü

20 Kasım: 435 bin 273 hasta, 12 bin 84 ölü

21 Kasım: 440 bin 805 hasta, 12 bin 219 ölü

22 Kasım: 446 bin 822 hasta, 12 bin 358 ölü

23 Kasım: 453 bin 535 hasta, 12 bin 511 ölü

24 Kasım: 460 bin 213 hasta, 12 bin 672 ölü

25 Kasım: 467 bin 730 hasta, 12 bin 840 ölü

26 Kasım: 474 bin 606 hasta, 13 bin 14 ölü

27 Kasım: 481 bin 198 hasta, 13 bin 191 ölü

28 Kasım: 487 bin 912 hasta, 13 bin 373 ölü

29 Kasım: 494 bin 351 hasta, 13 bin 558 ölü

30 Kasım: 500 bin 865 hasta, 13 bin 746 ölü

1 Aralık: 506 bin 966 hasta, 13 bin 936 ölü

2 Aralık: 513 bin 656 hasta, 14 bin 129 ölü

3 Aralık: 520 bin 167 hasta, 14 bin 316 ölü

4 Aralık: 527 bin 70 hasta, 14 bin 509 ölü

5 Aralık: 533 bin 198 hasta, 14 bin 705 ölü

6 Aralık: 539 bin 291 hasta, 14 bin 900 ölü

7 Aralık: 545 bin 711 hasta, 15 bin 103 ölü

8 Aralık: 552 bin 304 hasta, 15 bin 314 ölü