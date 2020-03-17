''Koronavirüs sonrası sistemin tümüyle çökmesi tehlikesi var''

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, koronavirüs salgınıyla ilgili “Türkiye’nin Salgına Karşı Kırılgan Sağlık Sistemi” adıyla hazırladığı raporda ülkelerin sağlık hizmetlerinde ani bir talep ve bunun sonucunda da sistemin tümüyle çökmesi tehlikesine karşı önlemler aldığına işaret etti.

Cumhuriyet’in haberine göre Taşçıer, raporunda şunlara dikkat çekti:

– 232 bin hasta yatağı var: Türkiye’de hastane sayısı 1534’tür. Olası bir sağlık krizinde daha da önemli olan hasta yatağı sayısıdır. Türkiye’de hastanelerde yaklaşık 231 bin 913 hasta yatağı bulunmaktadır.

– Bin kişiye 2.8 yatak düşüyor: OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı bakımından Türkiye 2.8 ile sondan 9. sıradadır. Japonya’da bu sayı 13,1, Almanya’da 8, Fransa’da 6, İtalya’da 3.2’dir.

– Yoğun bakım yatağı sınırlı: Türkiye’de son verilere göre erişkin yoğun bakım hasta yatağı sayısı 24 bin 71 olarak hesaplanmaktadır.

– Doktor sayısı yetersiz: OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen doktor sayısı bakımından Türkiye 1.9 ile son sıradadır. Avusturya’da bu sayı 5.2, Almanya’da 4.3, İtalya’da 4, Fransa’da 3.4’tür.

‘TÜRKİYE KÖTÜ DURUMDA’

Taşçıer, koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna dikkat çekerek, “Bu virüsün ülkemizde yayılımını minimuma indirebilmek ve sağlık hizmetlerinin ani bir taleple çökmemesi için tüm önlemler hızla alınmalıdır” dedi.