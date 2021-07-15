Koronavirüs tablosunda vaka sayısı yükselmeye devam ediyor: 7 bini aştık!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre vaka sayısında yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 232 bin 257 testin sonucuna göre 7 bin 304 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 103 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 48 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.