  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Mayıs 2020 08:39

Koronavirüs tedbirleri gevşiyor! Bakan tarihi açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri gevşiyor! Bakan tarihi açıkladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dün akşam Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre; son 24 saat içinde 21 bin 492 tast yapıldı, 987 vaka tespit edildi, 29 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam vaka sayısı 157 bin 814’e, can kaybı 4 bin 369’a yükseldiği açıklanırken  Bakan Koca da "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." açıklamasında bulunmuştu.

Bugün gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, "Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak..." dedi." mesajını paylaştı.

 

Haziran ayı normalleşme planı belli olduHaziran ayı normalleşme planı belli oldu

Bilim kurulu üyesinden Haziran ayı için kritik uyarıBilim kurulu üyesinden Haziran ayı için kritik uyarı

Koronavirüs sonrası kamuda çalışma sistemi nasıl olacak?Koronavirüs sonrası kamuda çalışma sistemi nasıl olacak?

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , salgın , ölümcül virüs , candaş tolga ışık , pandemi , fahrettin koca , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , kovid , kovid-19 , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM