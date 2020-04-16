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  3. 16 Nisan 2020 16:54

Koronavirüs tedbirlerini ''aylaklar'' mı bozuyor ?

Şirinevler'de koronavirüse rağmen caddedeki yoğunluk dikkat çekerken, caddede insanların maskesiz dolaştığı, hatta birbirlerine sarıldıkları bile görüldü.

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İstanbul genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda sakinlik görülse de bazı yerlerde bunun tersi manzaralar kameralara yansıyor.

Şirinevler'deki cadde üzerindeki kalabalık dikkati çekerken, bazı insanların birbirine sarıldıkları da kameralara yansıdı.

Yine maskesiz dolaşan insanların çokluğu da dikkatleri çekti. Görüntülerde sosyal mesafe kurallarının da çoğu zaman uygulanmadığı görüldü.

Görüntüleri Haber Global Televizyonu "Tedbirlerini 'aylaklar' mı bozuyor?" başlığıyla yayımladı.

*Aylak ne demek?

TDK'ya göre; işi olmayan, boş gezen, işsiz. (kimse).

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