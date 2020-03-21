Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Profesör Kocagöz anlattı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin nasıl yapıldığını anlattı. Hastadan örnek alınmasından sıcaklık döngü aygıtına varana kadar tüm adımları anlatan Prof. Dr. Kocagöz, "Test sonucu pozitif çıkarsa, örneğin gönderildiği hastaneye anında bilgi veriliyor ve gerekli izolasyon yapılıyor" dedi.

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Hastaneler; yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, isal gibi belirtilere sahip olan hastalara Kovid-19 testleri uygularken, testlerin nasıl gerçekleştirildiği ise halk arasında bir merak konusu oldu.

"İLK ÖNCE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALIYORUZ"

Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Tanıl Kocagöz, test aşamalarını adım adım anlattı. İlk önce hastadan bir örnek alınması gerektiğini ifade eden Kocagöz, "Kulak çöpü aracılığıyla hastanın boğazından ya da burnundan bir sürüntü örneği alınıyor ve bir sıvının içerisine katılıyor. Daha sonra içinde sürüntünün ve sıvının olduğu örnek laboratuvara gönderiliyor" dedi.

"RNA'YI ÇOĞALTARAK HASTALIĞIN TANISINI YAPIYORUZ"

Laboratuvara ulaştıktan sonra ilk iş olarak virüsün genetik bilgisini taşıyan ve RNA denilen molekülü saflaştırmak için çeşitli çözeltiler kullanıldığını belirtti. Kocagöz, "Bu işlemler sırasında virüsün yağ ve protein kılıflarını uzaklaştırıyoruz ve genetik bilgisini saflaştırıyoruz. Sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Bir kit yardımıyla hastadan saflaştırdığımız RNA'yı küçük bir tüpün içerisine koyduktan sonra sıcaklık döngü aygıtı dediğimiz aygıta yerleştiriyoruz. Ve programı çalıştırdığımızda aygıt, sıcaklık döngüleri yaparak bu RNA'yı çoğaltıyor ve bu çoğalmayı da biz aygıtın ekranında düzenli olarak görebiliyoruz, bu şekilde hastalığın tanısını yapıyoruz" dedi.