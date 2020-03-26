Koronavirüs testi pozitif çıkan 72 umreci Türk nerede?

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Abdülali, 22 Mart günü bir açıklama yaparak, ülkesinde vaka sayısının 511’e çıktığını, son 24 saatte 119 kişide corona virüsü tespit edildiğini, bu kişilerden 72’sinin Türk vatandaşı olduğunu söylemişti.

Ancak bugün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklaması ise kafaları karıştırdı. Soylu, “Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Bazı ülkeler bunları saklıyor ve paylaşmıyorsa bizim yapacağımız onların resmi bilgileri. Umreden gelenlerde ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı” dedi.