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  3. 28 Haziran 2020 11:19

Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

Erzincan’da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gelen ve koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir kişi hastaneden firar etti. Polis, her yerde 21 yaşındaki genci arıyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
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Erzincan merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, korona virüs testi pozitif çıkan E.Ç. (21) hastaneden firar etti. E.Ç., rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitti. Burada korona virüs testi yapılan E.Ç’ye korona virüs teşhisi kondu. Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç., hastaneden kaçtı.

Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan şüphelinin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

İHA

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