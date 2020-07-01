Koronavirüs testine girmemek için bunu yaptı

Kırıkkale kent merkezindeki Yenimahalle'de oturan kimliği açıklanmayan yaşlı bir kadının, yüksek ateş şikayetiyle geldiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kadının temas halinde olduğu kişiler de koronavirüs taramasına tabi tutuldu. Yaşlı kadının beraber yaşadığı torunu N.Ü. sağlık görevlilerinin eve gelmesi üzerine korkarak kendini odasına kilitledi.

Balkondan sağlık ekiplerine seslenen 16 yaşındaki N.Ü., hastaneye gitmek istemediğini ve bir haftadır evden çıkmadığını söyledi.

Genç kız, bir tülü ikna edilemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açan N.Ü., sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı.





