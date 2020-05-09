''Koronavirüs Türkiye'ye Umre'den mi geldi'' sorusuna yanıt olacak iddia!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Tele1’deki Demokrasi Arenası programında Türkiye’ye virüsün nerede gelmiş olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Çıray, Türkiye'deki virüsün gen haritasının Suudi Arabistan'daki virüsünün gen haritasına uygun olduğunu belirterek; 'Umre meselesinin bedelini ödüyoruz' dedi.

Aytun Çıray canlı yayında şunları söyledi:

“Bu virüsün gen haritalarının gönderildiği bir monitör var. Bütün dünya buna bu bilgileri gönderiyor. Buradaki amaç virüsün yapısı değişiyor mu değişmiyor mu incelemek, hem de o virüs hangi ülkeye nereden gelerek hastalık bulaştırmış ve sayıları yükseğe ulaştırmış onu belirlemeye çalışıyor.

İşte bu monitöre baktığımız zaman Türkiye’deki virüsün karakteri, gen haritası, Suudi Arabistan’daki virüsün karakterine, gen haritasına uygun. Yani umre meselesinin bedelini ödüyoruz.”