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  3. 17 Kasım 2020 16:19

Koronavirüs yasakları için kritik gün! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında başta COVID-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.

Koronavirüs yasakları için kritik gün! Erdoğan açıklayacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, COVID-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.

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