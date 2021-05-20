Koronavirüs yasaklarını eleştiren savcı görevden uzaklaştırıldı

Koronavirüs tedbirlerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek eleştirilerde bulunan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı.

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen Hsk 2. Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

SAVCI AKBULUT NE DEMİŞTİ

Savcı Eyüp Akbulut, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmıştı. Akbulut, bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.