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  3. 18 Ağustos 2020 21:49

Koronavirüse rağmen dansözlü düğün! Ne maske var ne sosyal mesafe

Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapılan dansözlü düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu ne de maske takıldı.

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Türkiye’de vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, vatandaşları tedbirli davranması yönünde uyarılarda bulunurken, Yalova’nın Armutlu ilçesi Fındıklı Mahallesi’ndeki bir düğünde vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti.

O ANLAR CANLI YAYINLANDI

Sosyal medyadan bir davetlinin cep telefonuyla çekip canlı olarak yayınladığı dansözlü düğünde ne maske kuralına uyuldu ne de sosyal mesafeye… Davetliler ve düğün sahipleri salgına adeta güle oynaya davetiye çıkardı.

Sözcü

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eğlence , dansöz , koronavirüs
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