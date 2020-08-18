Koronavirüse rağmen dansözlü düğün! Ne maske var ne sosyal mesafe

Türkiye’de vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, vatandaşları tedbirli davranması yönünde uyarılarda bulunurken, Yalova’nın Armutlu ilçesi Fındıklı Mahallesi’ndeki bir düğünde vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti.



O ANLAR CANLI YAYINLANDI

Sosyal medyadan bir davetlinin cep telefonuyla çekip canlı olarak yayınladığı dansözlü düğünde ne maske kuralına uyuldu ne de sosyal mesafeye… Davetliler ve düğün sahipleri salgına adeta güle oynaya davetiye çıkardı.