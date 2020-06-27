Koronavirüse rağmen sokak düğününde böyle oynadılar!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 194 bin 511, can kaybının 5 bin 65 olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki salgın riski hala devam ediyorken İstanbul'dan gelen görüntüler şaşırttı.

Görüntüler Çekmeköy Hamidiye mahallesinde çekildi. Çok sayıda kadın el ele tutuşarak oynadı. Bazı kadınlarda maske olduğu görüldü. Davulcunun maskeli olduğu düğünde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.