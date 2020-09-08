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  3. 08 Eylül 2020 17:44

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'dan mesaj

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'dan mesaj
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İşte Babacan'ın açıklamaları;

Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.

Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.

Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.

Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

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ali babacan , korona , koronavirüs
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