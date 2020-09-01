Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisinde yeni gelişme

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Ağustos’ta kendisinin ardından eşinin ve çocuğunun da koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve tedavilerinin evde devam ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından kendisinin ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Babacan, eşinin ve oğlunun iyileştiğini belirtti.

BABACAN'IN TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLECEK

Babacan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bazı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek tedavisine hastanede devam edileceğini söyledi.

Babacan, şunları kaydetti:

"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."