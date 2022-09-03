Koronavirüse yakalanan Bakan Koca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) testinin negatife döndüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç gün önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı" demişti.

Bugün sosyal medya hesabından yeni paylaşım Koca, "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTADA 80 BİN YENİ VAKA

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 15-21 Ağustos'ta 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.