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  3. 12 Ağustos 2020 19:48

Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Demirbaş'tan iyi haber

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç, koronavirüs testi pozitif çıkan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Demirbaş'tan iyi haber
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Başhekim Nevzat Kılıç, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 testi pozitif çıkan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın hafif eklem ağrıları ve hafif ateş şikayetiyle kendilerine geldiğini söyledi.

Başkan Demirbaş'ı, yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından hastaneye yatırdıklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Baki Demirbaş hafif eklem ağrıları ve hafif ateş şikayeti ile bize geldi. Dün itibarıyla tedavisine başladık. Takiplerimiz devam ediyor. Doktorlarımız her gün kontrollerini yapıyor. Başkanımızın her hangi bir sıkıntısı yok. Sadece ağızdan ilaç tedavisi veriyoruz. 4-5 günlük bir tedavi sürecinden sonra evine izolasyon için göndereceğiz. İstirahatini yapacak, 14 günü tamamlayarak. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde yeniden görevine dönecek."

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