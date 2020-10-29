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  3. 29 Ekim 2020 17:15

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
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Geçen hafta virüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavi için hastaneye yattığını duyurdu.

Akpolat, ''Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.Tedavi sürecim hastanede devam ediyor" dedi.

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